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Politika

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

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Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Başlık ResmiYeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katılan Torun'a parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Torun ayrıca, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı. Kani Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 281'e yükseldi.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Başlık ResmiYeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

KANİ TORUN AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozeti taktı. Bursa Milletvekili Torun, 1 buçuk aylık bağımsız vekillikten sonra AK Parti'ye katıldı. Torun ayrıca, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı.

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Başlık ResmiYeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

Öte yandan Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 281'E YÜKSELDİ

Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 281'e yükseldi, bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.

CEMALETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun 1959 yılında Artvin'de dünyaya geldi. Torun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1984 yılında bitirdi, Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı, Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev aldı.

Torun, milletvekili olmadan önce Türkiye'nin değişik bölgelerinde doktor olarak çalıştı. 1996 yılında İngiltere'ye giden Torun, Yeryüzü Doktorları isimli gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. Torun, 2001- 2011 yılları arasında İngiltere'de bu kurumun CEO'luğunu yürüttü.

Cemalettin Kani Torun
Başlık ResmiCemalettin Kani Torun

Kani Torun, 2011-2014 yılları arasında Türkiye'nin Somali Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine atanan Torun, insani yardımlar, yurt dışına yönelik kalkınma projeleri ve Suriyeli sığınmacılar konularında çalıştı.

Gelecek Partisinin kurucuları arasında yer alan Torun, 25 ve 26. Dönemlerde Bursa Milletvekili seçildi. Torun, Dışişleri Komisyonu'nda Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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