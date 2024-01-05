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    CHP İstanbul'da 'yeniden İmamoğlu' dedi, seçim sloganı belli oldu

    CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterdi. Törende konuşan İmamoğlu, “Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz.” dedi. Özel ise, “Kimi getirirlerse getirirsinler, İstanbul'u 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu yönetecek” ifadelerini kullandı.

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    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasını Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen lansmanla başlattı. “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partilinin katılımı gerçekleşti.

    Törene “Atatürk’ten aldığımız ilhamla, her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık.” diyerek başlayan İmamoğlu, “Bir kez daha İBB başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oybirliğiyle aday ilan eden partimizin genel başkanı, saygıdeğer Özgür Özel’e, PM üyelerimize ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma, gösterdikleri büyük güven için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu, “İnanın bu başarı, hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

    ÖZGÜR ÖZEL: AK PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERİRSE GÖSTERSİN

    Törende konuşan CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasına, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği kararı eleştirerek başladı. CHP lideri, 14 Ocak’ta Ankara’da yapılacak mitingi hatırlattı.

    Sosyal belediyeciliği Türkiye’ye CHP’nin getirdiğini söyleyen CHP lideri, “Türkiye’de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arıtma tesislerine kadar bugün birçoğu bu salonda olmayan Cumhuriyet Halk Parti’li sosyal demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir.” şeklinde konuştu.

    Özel son olarak, “Hiçbir adaydan çekincemiz yok. Kimi getirirlerse getirirsinler, İstanbul'u 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu yönetecek” dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > CHP İstanbul'da 'yeniden İmamoğlu' dedi, seçim sloganı belli oldu
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