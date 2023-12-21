CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu
Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 160'ın üzerinde seçim bölgesindeki belediye başkan adayı daha açıklandı. İzmir ve Adana'da hangi isimlerin öne çıkacağı merak konusuydu, henüz belirlenmedi.
CHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Aday gösterilen 125 isim daha belli oldu. Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, 35 seçim çevresinde de ön seçim kararı aldı. İşte detaylar...
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLANMIŞTI
CHP PM’de önceki hafta 4 büyükşehir ve 6 il olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Açıklanan 217 seçim çevresi ise tek adaylı olan ilçe ve beldeler oldu. CHP İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, Bursa’da Mustafa Bozbey’i, Balıkesir’de Ahmet Akın’ı, Bolu’da Tanju Özcan’ı, Bayburt’ta Kubilay Erel’i, Karaman’da Recep Sertçelik’i, Elazığ’da Coşkun Çağlar Duran’ı, Nevşehir’de Mehmet Bilgin’i, Gümüşhane’de ise Bedri Ağaç’ı aday gösterecek.
İZMİR ADAYI AÇIKLANMADI
Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı.
Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;
ÖN SEÇİM KARARI ALINAN YERLER:
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
AFYONKARAHİSAR ÇAY
BARTIN KURUCAŞİLE
BİLECİK GÖLPAZARI
BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY
DÜZCE AKÇAKOCA
EDİRNE KEŞAN
ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY
GİRESUN MERKEZ
KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR
KARS SELİM
KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU
KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA
KIRKLARELİ BABAESKİ
KIRKLARELİ DEMİRKÖY
KIRKLARELİ KOFÇAZ
KIRKLARELİ MERKEZ İNECE
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY
KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA
KIRKLARELİ PINARHİSAR
KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI
KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY
MANİSA SALİHLİ
MANİSA YUNUSEMRE
TRABZON AKÇAABAT
TRABZON BEŞİKDÜZÜ
TRABZON DÜZKÖY
TRABZON MAÇKA
TRABZON TONYA
YALOVA KADIKÖY
YOZGAT ÇANDIR
YOZGAT ÇAYIRALAN
YOZGAT YENİFAKILI
ZONGULDAK MERKEZ