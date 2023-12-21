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    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 160'ın üzerinde seçim bölgesindeki belediye başkan adayı daha açıklandı. İzmir ve Adana'da hangi isimlerin öne çıkacağı merak konusuydu, henüz belirlenmedi.

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160&#039;ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu
    Politika Haberleri  / Haber Merkezi

    CHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Aday gösterilen 125 isim daha belli oldu. Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, 35 seçim çevresinde de ön seçim kararı aldı. İşte detaylar...

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLANMIŞTI

    CHP PM’de önceki hafta 4 büyükşehir ve 6 il olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Açıklanan 217 seçim çevresi ise tek adaylı olan ilçe ve beldeler oldu. CHP İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, Bursa’da Mustafa Bozbey’i, Balıkesir’de Ahmet Akın’ı, Bolu’da Tanju Özcan’ı, Bayburt’ta Kubilay Erel’i, Karaman’da Recep Sertçelik’i, Elazığ’da Coşkun Çağlar Duran’ı, Nevşehir’de Mehmet Bilgin’i, Gümüşhane’de ise Bedri Ağaç’ı aday gösterecek.

    İZMİR ADAYI AÇIKLANMADI

    Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı. 

    Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı. 

    31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

    ÖN SEÇİM KARARI ALINAN YERLER:

    AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
    AFYONKARAHİSAR ÇAY
    BARTIN KURUCAŞİLE
    BİLECİK GÖLPAZARI
    BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY
    DÜZCE AKÇAKOCA
    EDİRNE KEŞAN
    ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY
    GİRESUN MERKEZ
    KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR
    KARS SELİM
    KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU
    KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA
    KIRKLARELİ BABAESKİ
    KIRKLARELİ DEMİRKÖY
    KIRKLARELİ KOFÇAZ
    KIRKLARELİ MERKEZ İNECE
    KIRKLARELİ MERKEZ
    KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY
    KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA
    KIRKLARELİ PINARHİSAR
    KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI
    KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY
    MANİSA SALİHLİ
    MANİSA YUNUSEMRE
    TRABZON AKÇAABAT
    TRABZON BEŞİKDÜZÜ
    TRABZON DÜZKÖY
    TRABZON MAÇKA
    TRABZON TONYA
    YALOVA KADIKÖY
    YOZGAT ÇANDIR
    YOZGAT ÇAYIRALAN
    YOZGAT YENİFAKILI
    ZONGULDAK MERKEZ

     

    Haber Merkezi /  - Politika
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    Haberler > Politika > CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu
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