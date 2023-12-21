CHP üç büyükşehir adayını daha açıkladı! 160'ın üzerindeki bölgede isimler belli oldu

21 Aralık 2023 22:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 00:12

CHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Aday gösterilen 125 isim daha belli oldu. Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, 35 seçim çevresinde de ön seçim kararı aldı. İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLANMIŞTI

CHP PM’de önceki hafta 4 büyükşehir ve 6 il olmak üzere 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlendi. Açıklanan 217 seçim çevresi ise tek adaylı olan ilçe ve beldeler oldu. CHP İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı, Bursa’da Mustafa Bozbey’i, Balıkesir’de Ahmet Akın’ı, Bolu’da Tanju Özcan’ı, Bayburt’ta Kubilay Erel’i, Karaman’da Recep Sertçelik’i, Elazığ’da Coşkun Çağlar Duran’ı, Nevşehir’de Mehmet Bilgin’i, Gümüşhane’de ise Bedri Ağaç’ı aday gösterecek.

İZMİR ADAYI AÇIKLANMADI

Öte yandan kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yakın duran ve yerel eçimlerde bir kez daha aday olmak istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in açıklamalarına alınmıştı.

Özgür Özel konuşmasında "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" ifadelerini kullanmıştı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

ÖN SEÇİM KARARI ALINAN YERLER:

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

AFYONKARAHİSAR ÇAY

BARTIN KURUCAŞİLE

BİLECİK GÖLPAZARI

BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY

DÜZCE AKÇAKOCA

EDİRNE KEŞAN

ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY

GİRESUN MERKEZ

KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR

KARS SELİM

KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU

KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA

KIRKLARELİ BABAESKİ

KIRKLARELİ DEMİRKÖY

KIRKLARELİ KOFÇAZ

KIRKLARELİ MERKEZ İNECE

KIRKLARELİ MERKEZ

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY

KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA

KIRKLARELİ PINARHİSAR

KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI

KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY

MANİSA SALİHLİ

MANİSA YUNUSEMRE

TRABZON AKÇAABAT

TRABZON BEŞİKDÜZÜ

TRABZON DÜZKÖY

TRABZON MAÇKA

TRABZON TONYA

YALOVA KADIKÖY

YOZGAT ÇANDIR

YOZGAT ÇAYIRALAN

YOZGAT YENİFAKILI

ZONGULDAK MERKEZ