CHP'li İlhan Uzgel Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Kimse Erdoğan'a bu tür gönderme yapamaz

İsrailli bakanın, Erdoğan’a yönelik küstah tehdidine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uzgel “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na kimse bu tür göndermeler yapamaz. İsrail, artık her türlü etik ve ahlaki sınırı aştı” dedi.

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Saddam Hüseyin göndermeli küstah tehdidine CHP’den de tepki geldi. Gazetemize konuşan CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na kimse bu tür göndermeler yapamaz. İsrail, artık her türlü etik ve ahlaki sınırı aştı” dedi.

İSRAİL’İN NATO SÖYLEMİ BOŞ LAF

İsrailli bakanın, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması çağrısını da değerlendiren Uzgel “İsrail, NATO üyesi değil. İsrail’e ne oluyor? NATO’dan çıkarılma diye bir madde ve düzenleme yok. Bunlar çok boş laflar” diye konuştu.

ESAD’IN RİCACI OLMASI GEREKİR

CHP’li Uzgel, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine dair de “Görüşmek isteyen taraf Erdoğan, görüşmekten kaçınan Esad. Suriye’de asker bulunduran Türkiye, askerin çekilmesini isteyen Esad. Durum böyleyken görüşme isteyen Erdoğan olduğu için buradaki denklem ters. Komşu ülkenin askerleri, toprağınızın yüzde 10’unu askerî ve idari olarak kontrol ediyorsa, sizin ricacı olmanız gerekir. Bu yaşanan durumu dış politika mantığı açısından anlamak zor” ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYINDA NETLEŞİR

İlhan Uzgel, CHP lideri Özgür Özel’in muhtemel Suriye ziyareti ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Uzgel şunları söyledi: Görüşmelerimiz iki koldan devam ediyor. Hem resmî olarak hem de İstanbul’da konsolosluk üzerinden temsilcilik vasıtasıyla temas kurduk. Dolaylı yoldan da temaslarımız sürecek. Yüzünüz Orta Doğu’ya dönünce süreç biraz ağır işliyor. Sonuçta Esad yönetimi ülkeye tam hâkim değil. Suriye’ye gitmek, Slovenya’ya gitmek gibi değil. Almanya’dan davet aldığımızda bütün protokol süreci belli oluyor. Suriye yönetimi ile görüşme talebimiz ağustos ayında netleşmiş olur.

KISA VADEDE SAVAŞ OLMAZ

Son dönemde artan, ‘Üçüncü Dünya Savaşı çıkacağı’ söylemlerini de değerlendiren Prof. Dr. Uzgel “Kısa vadede savaş çıkacağını düşünmüyorum. Şu anki şartlarda ne bölgesel savaş ne de büyük bir Üçüncü Dünya Savaşı bekliyorum. Korumacılığın, bloklaşmanın, jeopolitik gerilimin artması, Ukrayna-Rusya savaşının yeni bir militarizasyon getirmesi ve ABD’nin Çin’i daha sert çevrelemeye başlaması kaygıları artırıyor” açıklamasında bulundu.