14 Aralık 2023 14:20 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasan Bitmez’in cenazesi nereden kaldırılacak, ne zaman? Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Hasan Bitmez’in hayatını kaybetti açıklandı. Cenazesine katılmak isteyen vatandaşlar Hasan Bitmez’in cenaze namazı ne zaman, hangi camiden kaldırılacak merak ediyordu. İşte bilgiler…

HASAN BİTMEZ CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDE?

Hasan Bitmez’in cenaze programı da netleşti. Hasan Bitmez için bugün saat 16.00'da TBMM'de resmi tören düzenlenecek. Cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.

BAKAN KOCA DUYURDU

Hasan Bitmez'in son durumuna ilişkin bilgiler sürekli kamuoyu ile paylaşılırken acı haberi bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Bitmez'in saat 11.50'de hayatını kaybettiğini duyurdu:

“12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

KARAMOLLAOĞLU’NDA TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu vefat haberinin ardından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun."

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun Alucra’da doğan Hasan Bitmez, ilkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde öğrenim gördü.

Milli Gençlik Vakfı’nda çeşitli kademelerde görevler ifa ettikten sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 yılında Anadolu Gençlik Dergisi’ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Kurucuları arasında yer aldığı International Youth Form’un genel başkanlık görevini yürüttü.

2006-2010 yılları arasında International Islamic Federation of Student Organizations’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu, 2010-2014 yılları arasında ise Şura Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde çeşitli kademelerde görevler aldı.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanı olarak görev yaptı.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kendisine tevdi edilen farklı görevlerde bulunduktan sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir ve İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.