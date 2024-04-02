İmamoğlu'nun danışmanı paylaştı: İBB Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti

İkinci kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un paylaşımına göre CHP İBB Meclisi'nde 184 üye ile çoğunluğu elde etti.

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuca göre oyların yüzde 51,14'ünü alarak (4 milyon 432 bin 862 oy) ikinci kez belediye başkanı seçildi.

CHP ayrıca İstanbul'un 26 ilçesinde kazanırken 13 ilçe AK Parti'de kaldı. Daha önce Cumhur İttifakı'nın ağırlıkta olduğu İBB Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Meclisi'ndeki dağılıma ilişkin bir paylaşım yaptı:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2

İstanbul’a hayırlı olsun."