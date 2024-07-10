Kılıçdaroğlu'nda yeni parti açıklaması: CHP’de bana sadık 50 milletvekili var...

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de hâlen kendisine “sadık” milletvekilleri olduğunu söyledi.

Siyaseti bırakmadığını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu “En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna da “Evet doğru” cevabını verdi.

Altılı Masa’yla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendisinden sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyleyerek “İlk teklif de Meral Hanım’dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul edersem destekleyeceği mesajını iletti. Son güne kadar da Altılı Masa’daki tüm liderler de şahittir ki, hep ‘Adayımız siz olun’ demiştir” şeklinde konuştu.

"SİYASETİ BIRAKMADIM TAM DA ORTASINDAYIM"

“Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?” şeklindeki sorusunu Kılıçdaroğlu “Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek) Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli; CHP” şeklinde cevapladı.

ÖZEL, CHP GRUBU'NDA KONUŞTU: YA ZAM YAPILACAK YA DA SEÇİM OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon sebebiyle hükûmetin asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapması gerektiğini belirtti. “Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak” ifadelerini kullanan Özel, TÜİK’in tartışılan enflasyon oranlarını da eleştirdi ve bunu “kul hakkı yemek” olarak niteledi. Özel ayrıca, dün akşamdan başlamak üzere bundan sonra aralıklarla “ışık kapatma” eylemi çağrısında da bulundu.