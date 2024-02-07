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    • Lütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdi: Sonuna kadar savaşacağım

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Seçim, 31 Mart, Yerel Seçim, Hatay, Lütfü Savaş, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat'ta ağır yara alan Hatay'a yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa çağrılarına cevap verdi. Savaş, 'Korkmayacağım, yılmayacağım, sonuna kadar savaşacağım' ifadelerini kullandı. 

    6 Şubat'ta enkaza dönen Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem döneminde istifa etmediği için eleştirilerin hedefine oturmuştu. CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerindelerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Lütfü Savaş’ı yeniden göstermesi tepkileri artırdı.

    Savaş, 6 Şubat'ın yıldönümünde kayıplarını anmak isteyen Hatay halkının yanına gidince yoğun tepkilere maruz kaldı ve vatandaşlar ona "Lütfi istifa" sloganlarını yükseltti.

    Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak edilen Lütfü Savaş, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

    Savaş, "Korkmayacağım, yılmayacağım, sonuna kadar savaşacağım" dedi.

    Savaş, "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Seçim31 MartYerel SeçimHatayLütfü Savaş
    Haberler > Politika > Lütfü Savaş istifa çağrılarına cevap verdi: Sonuna kadar savaşacağım
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