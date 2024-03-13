Murat Kurum'dan İstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözü

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, olası Marmara depremine dikkat çekerek, İstanbul'un 39 ilçesinin 964 mahallesinde kentsel dönüşüm başlatacaklarını söyledi. Mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutu gereksiz gördüğünü kaydeden Kurum, "650 bin konutu yapacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız" dedi.

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçmenlerle bu kez Bağcılar'da bir araya geldi.

Gümüşhaneliler ile İftar Sofrası'nda vatandaşlarla buluşan Kurum, burada seçim vaatlerini yineledi.

964 MAHALLEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZÜ

İstanbul’daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurum, “81 ilimizin eşit ve adil hizmet alması için 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. 81 ilde 365 bin konut üretmiş, 46 bin afet konutu yapmış, İstanbul’da 173 bin afete dirençli konut yapmış bir kardeşinizim. İstanbul’un 39 ilçesinde, 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağız.

Biz dertliyiz. İstanbul’u ve sizleri çok seviyoruz. Bu şehrin insanıyla gönül bağımız var. Tek bir insanımızın kılına zarar gelsin istemiyoruz. Tek bir insanımızın incinmesini istemiyoruz. Bu dertle, İstanbul aşkıyla yollara düştük. 70 gündür İstanbullu kardeşlerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bizden en çok ulaşım ve dönüşüm konusunda hizmet bekliyor. Kimse şüphe etmesin, milletimizin derdine derman olmak için 1 Nisan’ı bekliyoruz” diye konuştu.

'İBB YÖNETİMİ DEPREM TEDBİRLERİNİ GEREKSİZ GÖRÜYOR'

İstanbul’un depreme hazırlanması için acil adımların atılması gerektiğini vurgulayan Murat Kurum, metro hatlarını iki katına çıkaracağını söyledi. İBB’nin kaynaklarının İstanbullular için harcanmadığına dikkat çeken Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı:

Mevcut İBB yönetimi 650 bin konutu ve deprem tedbirlerini gereksiz görüyor. Biz hazırız, İstanbul’u depreme hazırlayacağız. Birileri gereksiz görse de 650 bin konutu yapacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Mevcut İBB yönetimi 5 yılda yeni bir metro ihalesi yapmadı.

'İSTANBULLU ÜZÜLDÜ, KIRILDI'

Yapılmış olanı da iptal ettiler. Sancaktepe’deki metro hattına hafriyat döktüler. 5 yılda hatırladığımız tek şey; algı, iftira. İstanbullu üzüldü, kırıldı. İstanbul’da ulaşım çile haline geldi. Vatandaşımızın huzurla seyahat ettiği bir İstanbul haline getireceğiz. İlk 5 yılda metro hattımızı iki katına çıkartarak 650 kilometreye çıkartacağız. İstanbullular 31 Mart’ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul’un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir. Milletimiz, 365 bin konut yapanı, kendini düşünen ile kentini düşüneni ayırt ederek 31 Mart’ta ona göre karar verecektir.