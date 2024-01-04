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    Saadet, İP’ten istifa edenlerin peşinde! Ortaklar arasında vekil trafiği

    Grubunu garanti altına almaya çalışan Saadet Partisi, İyi Parti’den istifa eden vekillerle görüşüyor.

    Saadet, İP’ten istifa edenlerin peşinde! Ortaklar arasında vekil trafiği
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ferhat Ekinci ANKARA - Hasan Bitmez’in Meclis’te fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından, CHP’den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı transfer ederek grubunun düşmesini önleyen Saadet Partisi, bunun devam etmesi için çözüm yolu arıyor. Saadet grubu, daha önce Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun’la görüşme yapmış, partisinden onay alamayınca karar askıya alınmıştı. Bu defa İyi Parti’den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın adı gündemde. Ümit Dikbayır’ın, Hasan Bitmez’in vefatı üzerine Saadet Partisi yetkililerini arayarak grubun düşmemesi için partiye geçmek istediği öğrenildi. İstişareler sonrası bunun kabul edildiği ama Dikbayır’ın daha sonra bu fikrinden vazgeçtiği iddia ediliyor. Fazıl Kasap’ın, yeniden CHP’ye geçmesi durumunda grup yeterliliğini kaybedecek olan Saadet Partisinin, İyi Parti’den ayrılan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’yla da görüşme hâlinde olduğu ileri sürülüyor. Bu arada bütçe görüşmeleri noktalanınca CHP’ye döneceğini söyleyen Ali Fazıl Kasap’ın, SP’de devam etmesi dikkat çekiyor. Bunun arka planında ise Kasap’ın, Saadet grubunun düşmemesi kaldığı, vekil transferinin gerçekleşmesi sonrasında CHP’ye geri döneceği konuşuluyor.

    Saadet Partisinin yanı sıra Deva ve Demokrat Parti de İyi Parti’den ayrılan milletvekillerinin peşinde. Görüşme trafiği sürüyor. Deva’nın da elindeki vekilleri tutabilmek amacıyla Demokrat Parti ile grup arayışına girdiği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SaadetIyi Parti
    Haberler > Politika > Saadet, İP’ten istifa edenlerin peşinde! Ortaklar arasında vekil trafiği
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