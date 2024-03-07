Yeniden Refah Partisi'ne eleştiriler ardı ardına geldi: 'CHP'yi kurtaran bir şey oldu'

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda olan Yeniden Refah Partisi'nin artık ittifakta olmadığını AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala duyurdu. Yeniden Refah'ın yerel seçim kararını CHP üzerinden eleştiren Ala, "Yeniden Refah Partisi'nin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor" dedi. Ala'nın açıklamasına benzer bir yorum da Şirin Payzın'dan geldi: Yeniden Refah, CHP’yi kurtaran bir şey oldu.

Yerel seçime günler kala siyaset arenasındaki tartışmalar da gittikçe ısınıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında 14-28 Mayıs 2023 seçimlerine giren Yeniden Refah Partisi, seçim stratejisini yerel seçimler öncesi değiştirerek kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin bu kararı farklı çevreler tarafından çeşitli yorum ve eleştirilere neden oldu. AK Parti cephesinden ise son yorum AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

'CHP'NİN KAZANMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR'

Ala, "O zaman artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında değil mi?" sorusuna verdiği cevapla Yeniden Refah Partisi'nin artık ittifakta olmadığını şu sözlerle deklare etmiş oldu:

"Yeniden Refah Partisi'nin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Aslında verilen oy o partiye de verilmiş olmuyor, doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Bunun için artık günümüzde müneccim olmaya lüzum yok. Yani hesap ortada, durum görülüyor. Ama orada sırf seçime girdikleri için bu sefer AK Parti'nin orada seçimi riske giriyor."

'BU ANLAYIŞ CUMHUR İTTİFAKI'NA DA TÜRKİYE'YE DE ARTI GETİRMEZ'

Bu anlayışın Cumhur İttifakı'na da Türkiye'ye de getireceği bir artı bulunmadığına dikkati çeken Ala, şunları söyledi:

"Bir de talepler ve öneriler burada çok önemli. Bir talepte, öneride bulunurken mutlaka hem Türkiye'nin hem milletimizin hem de partilerin kazançlı çıkıyor olması gerekir. Talepler AK Parti'nin zaten yüzde 50'den fazla oy aldığı yerlerin kendilerine verilmesi yolunda olunca bunun bir anlamı yok. Zaten yüzde 50'nin üzerinde oy alacağımız bir yeri, bir büyükşehir ya da şehri görüşme yaptığımız aynı çatı altında olma arzusunda olan partilerin birbirlerine vermelerinin ne anlamı olabilir. Mesele şehirleri topyekun olarak Cumhur İttifakı çatısı altında tutmak ve kaybetmemek. Türkiye'nin hedeflerine doğru yol alınabilsin. Burada bir anlayış farklılığı ortaya çıktı."

'CHP'Yİ KURTARAN BİR ŞEY OLDU'

Ala'nın açıklamasının ardından Halk TV programcısı Şirin Payzın da benzer bir açıklamada bulundu. Payzın, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını "Yeniden Refah, CHP’yi kurtaran bir şey oldu" diye yorumladı.