12 maddede demans (bunama) testi! 1’i bile varsa risk altındasınız

27 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:26

Yeni yapılan bir çalışmada bilim insanları, genç yaşta demans riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili faktörleri listeledi.

Birleşik Krallık genelinde yapılan çalışmada 65 yaşın altındaki 350 binden fazla kişi takip edildi.

Jama Neurology'de yayınlanan ve Alzheimer's Research UK tarafından finanse edilen araştırmaya göre, bunama riski sadece genetik olarak belirlenmiyor.

Bir kişinin 65 yaşından önce demansa yakalanmasına yol açabilecek pek çok faktör olsa da, olasılığı artıran bazı etkenler de söz konusu. Bunların arasında depresyon, inme, diyabet gibi nedenler sıralanıyor.

12 RİSK FAKTÖRÜ

Çalışmada bilim insanları, genç başlangıçlı demans riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili 12 faktörü şöyle listeledi:

Ortostatik hipotansiyon (Oturma pozisyonundan veya uzandıktan sonra ayağa kalkınca aniden gerçekleşen tansiyon düşüşü)

Depresyon

Alkol zehirlenmesi

İnme

Genetik risk (APOE geni)

Yüksek yoksunluk

Diyabet

Kalp hastalığı

D vitamini eksikliği

İşitme bozukluğu

Yüksek C-reaktif protein (CRP) seviyeleri

Sosyal izolasyon

HER 10 VAKADAN 4’Ü BUNLARLA BAĞLANTILI

Söz konusu çalışmayla ilgili klinik araştırma başkanı Dr. Leah Mursaleen şunları söyledi:

“Demans riskinin anlaşılması ve potansiyel olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde nasıl azaltılabileceği konusunda bir dönüşüme tanık oluyoruz. Son yıllarda demansın sigara, tansiyon ve işitme kaybı gibi 12 spesifik değiştirilebilir risk faktörüyle bağlantılı olduğu konusunda artan bir fikir birliği var. Dünya genelinde her 10 demans vakasından dördünün bu faktörlerle bağlantılı olduğu artık kabul ediliyor.”

“ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK ÇALIŞMA”

Exeter Üniversitesi'nden Profesör David Llewellyn ise şöyle konuştu:

"Demansın her türünü önleme, tespit etme ve daha hedefe yönelik bir şekilde tedavi etme misyonumuzda hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu, türünün şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en sağlam çalışması. İlk kez bir dizi farklı faktörü hedef alarak harekete geçebileceğimizi ortaya koyuyor."