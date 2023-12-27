12 maddede demans (bunama) testi! 1’i bile varsa risk altındasınız
Sessiz ve yavaş ilerleyen bir hastalık olan demans hasta sayısına her yıl 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Yapılan yeni bir çalışmada ise uzmanlar, genç başlangıçlı demansta 12 risk faktörü olduğunu belirtiyor.
Yeni yapılan bir çalışmada bilim insanları, genç yaşta demans riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili faktörleri listeledi.
Birleşik Krallık genelinde yapılan çalışmada 65 yaşın altındaki 350 binden fazla kişi takip edildi.
Jama Neurology'de yayınlanan ve Alzheimer's Research UK tarafından finanse edilen araştırmaya göre, bunama riski sadece genetik olarak belirlenmiyor.
Bir kişinin 65 yaşından önce demansa yakalanmasına yol açabilecek pek çok faktör olsa da, olasılığı artıran bazı etkenler de söz konusu. Bunların arasında depresyon, inme, diyabet gibi nedenler sıralanıyor.
12 RİSK FAKTÖRÜ
Çalışmada bilim insanları, genç başlangıçlı demans riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkili 12 faktörü şöyle listeledi:
Ortostatik hipotansiyon (Oturma pozisyonundan veya uzandıktan sonra ayağa kalkınca aniden gerçekleşen tansiyon düşüşü)
Depresyon
Alkol zehirlenmesi
İnme
Genetik risk (APOE geni)
Yüksek yoksunluk
Diyabet
Kalp hastalığı
D vitamini eksikliği
İşitme bozukluğu
Yüksek C-reaktif protein (CRP) seviyeleri
Sosyal izolasyon
HER 10 VAKADAN 4’Ü BUNLARLA BAĞLANTILI
Söz konusu çalışmayla ilgili klinik araştırma başkanı Dr. Leah Mursaleen şunları söyledi:
“Demans riskinin anlaşılması ve potansiyel olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde nasıl azaltılabileceği konusunda bir dönüşüme tanık oluyoruz. Son yıllarda demansın sigara, tansiyon ve işitme kaybı gibi 12 spesifik değiştirilebilir risk faktörüyle bağlantılı olduğu konusunda artan bir fikir birliği var. Dünya genelinde her 10 demans vakasından dördünün bu faktörlerle bağlantılı olduğu artık kabul ediliyor.”
“ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK ÇALIŞMA”
Exeter Üniversitesi'nden Profesör David Llewellyn ise şöyle konuştu:
"Demansın her türünü önleme, tespit etme ve daha hedefe yönelik bir şekilde tedavi etme misyonumuzda hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu, türünün şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en sağlam çalışması. İlk kez bir dizi farklı faktörü hedef alarak harekete geçebileceğimizi ortaya koyuyor."
Kaynak: Alzheimer’s Research UK