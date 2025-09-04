148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı

Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve ekibi, 30 yıldır özel sektörde çalışan 56 yaşındaki Sabahattin Bayrak’ın hayatını değiştiren başarılı bir ablasyon operasyonuna imza attı. Rutin bir iş yeri sağlık taramasında ortaya çıkan yüksek nabız, Bayrak’ın hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. 148’e kadar çıkan nabız değeri üzerine yapılan detaylı tetkikler, iki farklı ritim bozukluğunu Atrial Fibrilasyon ve Atrial Flutter ortaya çıkardı.

“100 METRE YÜRÜYÜNCE BİLE NEFES NEFESE KALIYORDUM”

Sabahattin Bayrak, operasyon öncesi yaşadığı şikayetleri şöyle anlattı: "Aslında çok çabuk yoruluyordum, 100 metre yürüyünce bile nefes nefese kalıyordum. Ben bunu yaşımın doğal etkisi sandım. İş yerinde yapılan sağlık taramasında nabzımın 148 olduğunu öğrendim. İlk başta korktum ama doktorlarımız bana süreci çok güzel anlattı. Ablasyon denilen operasyonu geçirdim, bir gece hastanede kaldım ve şimdi hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok rahatım. Hayata daha güzel bakıyorum."

TEK OPERASYONDA TEDAVİ EDİLDİ

Doç. Dr. Mustafa Doğduş, hastanın durumunun ciddiyetini ve operasyonun başarısını şöyle açıkladı: "Hastamızda aynı anda iki farklı ritim bozukluğu tespit ettik: Atrial Fibrilasyon ve Atrial Flutter. Bu durum, uzun vadede kalp yetmezliğine yol açabilecek ciddi bir tabloydu. Üç boyutlu elektroanatomik haritalama yöntemiyle kalbin sol ve sağ kulakçıklarını ayrıntılı şekilde görüntüledik ve tek seansta iki odaktaki ritim bozukluğunu da ablasyon yöntemiyle başarıyla tedavi ettik."

Operasyon sonrası Bayrak’ın kalp ritmi normale dönerken, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri de büyük oranda ortadan kalktı.

UYARI İŞARETLERİ: ÇABUK YORULMA VE NEFES DARLIĞI

Kalp rahatsızlıklarının çoğu zaman hastalar tarafından geç fark edildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Doğduş, erken teşhisin önemine vurgu yaptı: "Hastalar bazen çabuk yorulmayı veya nefes darlığını normal yaşlanma belirtisi olarak yorumlayabiliyor. Oysa bu, kalp ritim bozukluklarının habercisi olabilir. Doğru ekip, doğru teknoloji ve doğru tedavi ile riskler minimuma indiriliyor. Bizim amacımız hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadede ciddi kalp problemlerini önlemek."