Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > 148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı

148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
148’lik nabız sorunu tek seansla çözüldü! Nefes nefese kalıyordu, hayat kalitesi arttı
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rutin bir sağlık kontrolü sırasında, 56 yaşındaki Sabahattin Bayrak’ın tesadüfen fark edilen 148’lik nabzı tek seansta kontrol altına alındı. Bayrak’ın hayatı değişti. Sağlığına kavuşan hasta “Şimdi hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok rahatım. Hayata daha güzel bakıyorum” dedi.

Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve ekibi, 30 yıldır özel sektörde çalışan 56 yaşındaki Sabahattin Bayrak’ın hayatını değiştiren başarılı bir ablasyon operasyonuna imza attı. Rutin bir iş yeri sağlık taramasında ortaya çıkan yüksek nabız, Bayrak’ın hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. 148’e kadar çıkan nabız değeri üzerine yapılan detaylı tetkikler, iki farklı ritim bozukluğunu Atrial Fibrilasyon ve Atrial Flutter ortaya çıkardı.

“100 METRE YÜRÜYÜNCE BİLE NEFES NEFESE KALIYORDUM”

Sabahattin Bayrak, operasyon öncesi yaşadığı şikayetleri şöyle anlattı: "Aslında çok çabuk yoruluyordum, 100 metre yürüyünce bile nefes nefese kalıyordum. Ben bunu yaşımın doğal etkisi sandım. İş yerinde yapılan sağlık taramasında nabzımın 148 olduğunu öğrendim. İlk başta korktum ama doktorlarımız bana süreci çok güzel anlattı. Ablasyon denilen operasyonu geçirdim, bir gece hastanede kaldım ve şimdi hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok rahatım. Hayata daha güzel bakıyorum."

TEK OPERASYONDA TEDAVİ EDİLDİ

Doç. Dr. Mustafa Doğduş, hastanın durumunun ciddiyetini ve operasyonun başarısını şöyle açıkladı: "Hastamızda aynı anda iki farklı ritim bozukluğu tespit ettik: Atrial Fibrilasyon ve Atrial Flutter. Bu durum, uzun vadede kalp yetmezliğine yol açabilecek ciddi bir tabloydu. Üç boyutlu elektroanatomik haritalama yöntemiyle kalbin sol ve sağ kulakçıklarını ayrıntılı şekilde görüntüledik ve tek seansta iki odaktaki ritim bozukluğunu da ablasyon yöntemiyle başarıyla tedavi ettik."

Operasyon sonrası Bayrak’ın kalp ritmi normale dönerken, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri de büyük oranda ortadan kalktı.

UYARI İŞARETLERİ: ÇABUK YORULMA VE NEFES DARLIĞI

Kalp rahatsızlıklarının çoğu zaman hastalar tarafından geç fark edildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Doğduş, erken teşhisin önemine vurgu yaptı: "Hastalar bazen çabuk yorulmayı veya nefes darlığını normal yaşlanma belirtisi olarak yorumlayabiliyor. Oysa bu, kalp ritim bozukluklarının habercisi olabilir. Doğru ekip, doğru teknoloji ve doğru tedavi ile riskler minimuma indiriliyor. Bizim amacımız hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak ve uzun vadede ciddi kalp problemlerini önlemek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dükkanında yüklü miktarda uyuşturucu bulundu! Kendisini "Saflığımı kullandılar" diyerek savunduUğurcan Çakır'ın yerine 50 milyon euroluk kaleci: Teklif yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıda - SağlıkTuvalette telefon kullananlar dikkat: Hemoroid kapıdaYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğu - SağlıkYeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğuBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde! Ses estetiği ile daha güçlü, daha genç ve daha etkileyici - SağlıkBotoks yüze yetmedi şimdi de ses tellerinde!Sigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtuldu - SağlıkSigarayı bırakmak isteyenlere örnek: 13 yıllık bağımlılığından kolayca kurtulduAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şart - SağlıkAileler dikkat: Doğru ayakkabı çocukların düzgün duruşu ve yürüyüşü için şartSteril olmayan sülük tedavisi hayatını kararttı! 7 ameliyat geçirdi, az daha can veriyordu - SağlıkSülük tedavisi hayatını kararttı! Az daha can veriyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...