Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diz ağrısı eklemlerde en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Çünkü dizlerimiz hayatımız boyunca en çok kullandığımız eklemlerimizden biridir. Bu nedenle dizde oluşan kronik ağrılar ciddiye alınmalı ve arkasındaki sebep mutlaka öğrenilmelidir.

DİZ VE DİZ KAPAĞINDA OLUŞAN RAHATSIZLIKLAR

Diz ve diz kapağında oluşan rahatsızlıklar dayanılması zor ağrılar oluşturabilir.Eklemde şişkinlik, kızarıklık ve sertleşme olarak kendini belli edebilir.

Dizde ağrı sebepleri:

Kireçlenme

Menüsküs

Kemik erimesi

Obezite

Vitamin ve mineral eksikliği

Romatizma

Tendon iltihaplanması

Hamilelik

Yaşlılık

Baker kisti

Diz enfeksiyonu

Bacak adalelerinde zayıflama

Hareketsiz yaşamak

Fazla ve ağır sporlar

Düztaban olmak vb.

DİZ AĞRISI NASIL GEÇER? TEDAVİ YÖNTEMİ...

Diz ağrısı eklemlerde en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Günlük hayatı olumsuz etkileyen diz ağrılarından kurtulmanın formüllerini Dr. Feridun Kunak ekrana getirdi. İçerisinde kafur, vazelin, ozon yağı, çam terebenti ve çörek otu yağı olan dizi ağrılarını hafifleten doğal krem yapımını izleyiciye aktaran Kunak karışımı dizde ağrıyan yere masaj yaparak sürülmesini tavsiye etti.