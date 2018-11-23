Diz ağrısı eklemlerde en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Çünkü dizlerimiz hayatımız boyunca en çok kullandığımız eklemlerimizden biridir. Bu nedenle dizde oluşan kronik ağrılar ciddiye alınmalı ve arkasındaki sebep mutlaka öğrenilmelidir.
DİZ VE DİZ KAPAĞINDA OLUŞAN RAHATSIZLIKLAR
Diz ve diz kapağında oluşan rahatsızlıklar dayanılması zor ağrılar oluşturabilir.Eklemde şişkinlik, kızarıklık ve sertleşme olarak kendini belli edebilir.
Dizde ağrı sebepleri:
Kireçlenme
Menüsküs
Kemik erimesi
Obezite
Vitamin ve mineral eksikliği
Romatizma
Tendon iltihaplanması
Hamilelik
Yaşlılık
Baker kisti
Diz enfeksiyonu
Bacak adalelerinde zayıflama
Hareketsiz yaşamak
Fazla ve ağır sporlar
Düztaban olmak vb.
DİZ AĞRISI NASIL GEÇER? TEDAVİ YÖNTEMİ...
Diz ağrısı eklemlerde en sık karşılaşılan ağrı türüdür. Günlük hayatı olumsuz etkileyen diz ağrılarından kurtulmanın formüllerini Dr. Feridun Kunak ekrana getirdi. İçerisinde kafur, vazelin, ozon yağı, çam terebenti ve çörek otu yağı olan dizi ağrılarını hafifleten doğal krem yapımını izleyiciye aktaran Kunak karışımı dizde ağrıyan yere masaj yaparak sürülmesini tavsiye etti.