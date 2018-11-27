Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Erkeklerde 2., kadınlarda 3. en sık ölüm sebebi olan kolon kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi şansı en yüksek kanserlerden biri. Kolon kanserinin yüzde 70-90 oranında şikâyetler ortaya çıktıktan sonra teşhis edildiğini belirten Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, en geç 50 yaşında yapılacak kolonoskopi ile erken teşhisin mümkün olduğunu söyledi. Kolon kanserinin yüzde 70’inin polip zemininde geliştiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, poliplerle ilgili merak edilen soruları cevapladı.



MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Poliplerin bağırsaktaki et benleri olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, bunların midede olsun, kalın bağırsakta olsun ihmal edilmemesi gerekli oluşumlar olduğunu söyleyerek, “2 milim de olsa, 3-5 santim de olsa mutlaka temizlenmeli, alınamayacak kadar büyükse biyopsi yapılarak kanserli olup olmadığına bakılmalıdır” dedi.



SAYI VE BÜYÜKLÜK ÖNEMLİ

Poliplerin sayısı ve büyüklüğünün önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sezgin, “Her polip kanser ya da kanserleşme ihtimali olan yapılar değildir. Alınan poliplerin patoloji incelemesi sonucunda temiz çıkarsa ‘korkulacak bir şey yok endişe etmeyin’ deriz. Ancak kanserleşme riski olan bir polipse iyice temizlendiğine emin olduktan sonra takibe alırız. Kalınbağırsakta ya da midede kanserleşme riski olan polip varsa, temizlesek de yeniden çıkabilir. O yüzden 1 yıl sonra mutlaka kolonoskopi kontrolü yapılır. Eğer onda bir şey yoksa artık arayı rahatça açarız. 3 yıl sonra ya da 5 yıl sonra yaparız tekrar kolonoskopi yapılır’ dedi.

TEMİZSE TAKİP GEREKMEZ

İlk teşhisinde temiz çıkan poliplerin takibinin gerekmediğini belirten Prof. Dr. Sezgin, ancak bu durumda da aile hikâyesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kolon kanserine bağlı ölümler erken teşhis ve tedavilerdeki başarılar sayesinde1990’dan sonra azalıyor. Ancak 50 yaş altındaki kişilerde kolon kanseri görülme oranları artıyor. Erken yaşta ortaya çıkan kanserler, hem daha kötü seyrediyor hem de başarı şansı azalıyor. 10 yıl ara ile iki kolonoskopisi temiz çıkan kişinde hayat boyu kolon kanseri gelişme riski çok düşüktür. Özellikle birinci, ikinci derece yakınlarında kalın bağırsak kanseri varsa bile kolonoskopi ilk seferinde tertemiz çıksa da, hiç polip görülmese bile bunlara 3-5 yılda bir, mutlaka kontrol kolonoskopi yapılır” diye konuştu.

İLK KOLONOSKOPİ 50 YAŞINDA

Uzmanların ısrarla üstünde durdukları konu, ilk kolonoskopinin mutlaka en geç 50 yaşında yapılması. Eğer ailede kanser hikâyesi varsa, yakınlarda kanserin çıktığı

yaştan 10 yıl önce yapılması gerekir.

İYİ HUYLU AMA YA SONRA?

Vatandaşın kafasını karıştıran en önemli soru “Polibim için iyi huydu dediler, sonra kansere dönüşür mü?” şeklinde… Prof. Dr. Orhan Sezgin bu soruya şöyle cevap veriyor: “Alınan polip, ilk seferinde patalog iyi huylu olduğunu tespit ettiyse bunlar sonradan kanserleşmez. Kanserleşme riski olanlara adönamatöz polipler diyoruz ve ilk anda tespit ediliyor. Ondan sonra takip işlemini belirliyoruz.”