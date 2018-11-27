Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 3369 kişinin araştırıldığı çalışma ile ilgili bilgi veren Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, “Yapılan çalışma, en sık görülen mide hastalığının yüzde 30’la reflü yani ağıza eksi-acı şu gelmesi, yediklerinin geri gelmesi gibi şikâyetler olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya katılanların yüzde 30’u şişkinlik, yüzde 22’si ise kabızlıktan şikayet ediyordu. Safra taşı şikâyeti olanlar ise toplumun yüzde 7’sini oluşturuyor” dedi. Çalışmaya katılanların yüzde 35’inin aşırı kilolu, yüzde 45’inin ise obez olduğunu belirten Prof. Dr. Bor, “Bu rakamlar toplumun yüzde 80’inin kilosunun fazla olduğunu gösteriyor. Obezite mide ve bağırsak hastalıklarını artıran bir hastalık” diye konuştu.