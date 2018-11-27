Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER

ANKARA



İlaçların etkili olabilmesi için saklama şartlarına uyulması gerektiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Buzdolapları asla ilaç dolapları değildir. Eczacınız tavsiye etmedikçe ilaçlarınızı asla buzdolabında saklamayın. Bazı şurupların içindeki maddeler dibe çöker ve her dozda eşit miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde buzdolabında saklanan bazı ilaçların da etken maddelerinde bozulmalar meydana gelebilir. Eczacılarınızın tembih ettiği, buz aküsü veya buz kalıbıyla birlikte verdiği ve ‘buzdolabına konulacak’ dediği ilaçlar da asla buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere konulmamalıdır. Çünkü bu şekilde de ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle bir hata yapıldığında ise ilaçların kullanılmaması gerekir. İlaçlar ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanmalıdır. Dolabın konulacağı yer; kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yer olmalıdır. En önemlisi çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulması ve mümkünse kilitlenmesi gerekmektedir” dedi.