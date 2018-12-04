Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle hava kirliliğinin inme gelişiminde çok büyük risk olduğuna işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Hava kirliliği damarlarda ateroskleroza yol açarak, tansiyonun yükselmesi, beyine giden kan miktarının azalması, kalp atım hızının bozulması sebebiyle inme riskini artırır. İnmelerin yüzde 30’unun sadece hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıktığı gösterilmiştir” dedi.

Kömür yakılması sebebiyle ortaya çıkan gazların ve kurşun ve civa içeren egzoz gazlarının hem akciğeri harap ettiğini hem de uzun dönemde başta beyin olmak üzere organlarda inflamasyona sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk “Hava kirliliği zaman içinde oksitadif stres dediğimiz etkisiyle inflamasyona yol açar. Bu da MS, Parkinson ve Alzheimer gibi, yıkıcı ve geri döndürülemez beyin hastalıklarının ortaya çıkışını kolaylaştırır” diye anlattı.

Hava kirliliğinin etkisinin hamilelikten itibaren kendisini gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Öztürk “Anne karnında bebeğin beyin gelişimi etkilenir. Bu durum daha sonra bu çocuklarda zihinsel yetersizliklere, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza bozuklukları, dili kullanma kabiliyetlerinde bozulmalara yol açar” dedi.