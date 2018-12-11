Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ortalama 60-100 arası olması gereken kalp atış hızının kişiden kişiye değiştiğini ve herkesin kendi normal nabız sayısını bilmesi gerektiğini söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Şener “Nabız sayısının normalden yüksek ya da düşük olması kansızlık, tiroit, kalp, damar ve akciğer hastalıkları gibi bir takım hastalıkların belirtisidir” dedi.



İDEALİ KAÇ?

50’in altı ve 100’ün üstündeki nabızın kabul edilemez olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şener, kişinin kendi nabız değerini belirlemek için birkaç ölçüm yapılması gerektiğini belirterek “Kişinin anlık heyecanı, yorgunluğu ya da tok olması nabız sayısının yükselmesine sebep olabilir. Kalp atım hızına bağlı bir hastalığa teşhis koyabilmek için birkaç kere ölçüm yapılmalıdır. Bu ölçümler bilekten tansiyon aletleri ya da koldan tansiyon aletleriyle de alınabilir. Bir efordan sonra nabız sayısının yükselmesi ile düşmesi arasındaki sürenin uzun olması da bir bozukluk belirtisi olabilir. Bu sebep dinlenme sürelerinde, efor sırasında, efor sonrasında nabzın normale dönme sürecinde kalp atım sayısını iyi takip etmek gerekir” diye konuştu.



DÜŞÜK NABIZ DA TEHLİKELİ

Nabzın düşük olduğu durumlarda kişinin beyin ve diğer organlarına yeterli miktarda oksijen gitmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Şener “Düşük nabız bayılma veya bayılmaya yakın duruma gelinmesinin yanında; baş dönmesi, zayıflık, yorgunluk, nefes problemi, göğüste ağrı, hafıza problemi ve fiziksel aktivitelerde çabuk yorulma gibi problemlere sebep olabilir” dedi.