Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seksen üç yaşındaki Güler Gülser Tamzok, son derece enerjik ve hareketli bir hayat sürüyordu. Ancak 3,5 yıl önce ayağında ağrılar başladı. Yürüme mesafesi giderek kısaldı ve günde 200 metre bile yürüyemez duruma gelince doktora gitti. Doktorlar damarlarının tıkanmış olduğunu belirterek birkaç girişimde buludular ancak netice alınamadı. Ameliyat olamayacağı söylendi. Ayakları soğumaya ve morarmaya başlamıştı. Son çare olarak kalp ve damar hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko’ya ulaşan Tamzok’a lokal anestezi altında açık ve kapalı ameliyatın kombine edildiği “hibrit ameliyat” yapıldı. Yaşa bağlı olarak artan damar tıkanıklıklarının diyabet, yüksek kolesterol, genetik faktörler ve yanlış beslenme sebebiyle arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kalko “Bunun sonucunda kangren, şah damarı tıkanmasına bağlı felçler artıyor. Güler Hanım, tedavi şansı çok düşük bir hastaydı. Bacak damarı boydan boya tıkalıydı ve karın içi tıkanıklıkları da vardı. Damar çok kireçliydi, iğne dahi batırılamaz durumdaydı. Bir şey yapamasaydık büyük ihtimalle ayağı kaybedecektik” dedi. Güler Hanım’a konuşa konuşa ameliyat yapıldığını anlatan Prof. Dr. Kalko “Kasıktan değil de diz üstünden lokal anestezi ile konuşarak açıp önce kireçleri kasıktan temizledik. Daha sonra da karın içerisine ve kasığa iki taraflı stent yerleştirdik. Tansiyon ve kalp gibi riskleri de olduğu için oldukça zor bir ameliyattı” dedi.