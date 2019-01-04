Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser araştırmalarını destekleyen “Cancer Research UK”dan yapılan açıklamada, nefesteki moleküllerin incelenmesi yoluyla kanseri teşhis edecek cihazın bin 500 kişi üzerinde denenmeye başlandığı kaydedildi. Araştırmacılar cihazı ilk aşamada mide ve yemek borusu kanserlerinin teşhis edilmesi için kullanmayı hedeflese de sonraki aşamalarda prostat, böbrek, karaciğer ve pankreas kanserlerinin de deneme kapsamına alınacağı belirtildi. Uzmanlar nefes cihazıyla tümörleri, henüz hiçbir taramada görünmeyecekleri kadar küçük oldukları bir aşamada tespit etmeyi amaçlıyor.