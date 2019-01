Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite ve sezaryen gibi ameliyatların artık onay sürecinden geçirilmeden yapılmayacağını söyledi. Bakan Koca, Bakanlık’ta gazetemizin sorularını cevapladı. Yeni dönemde obezite cerrahisine yönelik başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Koca, 2015 yılından bu yana 44 bin 453 hastaya obezite ameliyatı yapıldığını söyledi. Sadece geçen yıl 15 bin 800 kişinin ameliyat edildiğini kaydeden Bakan Koca “Bu ameliyat bahsedildiği gibi çok masum, herkesin yapması gereken bir ameliyat şekli değil. Riski olan önemli bir girişim. Her isteyenin ameliyat edilmesi asla gerekmeyen bir ameliyat şekli” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kimlerin ameliyat yapacağı ve kimlerin ameliyat olabileceği konusunda bazı kriterler belirlediklerini belirtti. Yeni dönemde obezite merkezlerinin sayısını artıracaklarını ifade eden Koca, başlattıkları çalışma hakkında şunları söyledi:

AMELİYAT ÖNCESİNDE BAZI KRİTERLERE BAKILACAK

Yeni dönemde ameliyat yapacak merkezlerin standartlarını tanımlıyoruz. Bu ameliyatı yapacak cerrahlara da eğitim ve belgelendirme konusunda bir hazırlığımız var. Ameliyat kararı verilmeden önce dijital ortamda bu hastaların bilgilerini alarak, bir onay mekanizması geliştirmek istiyoruz. Özellikle hemen herkesin gelir gelmez değerlerine bakılacak. Mesela; diyet ve egzersizin olabileceği üç ay gibi bir zaman dilimi uygulaması sonrası belli kriterlere ilave olarak birtakım hastalık durumlarının olup olmadığına bakılacak. Bu ve benzeri yaklaşımların sağlandığı bir dönemi geçmeden o ameliyatın yapılmasına izin vermeyeceğiz. İsteğe bağlı olmayacak. İsteğe bağlı yapıyorsa biz bunun ödemesini yapmayacağız. Onay mekanizmasında da SGK’nın ödemesi devreye giriyor olacak. Bizim onaylamadığımızı SGK, ödemeyecek.

“EY HEKİM, SERTİFİKAN YOKSA YAPAMAZSIN”

Ayrıca, bir obezite merkezi tanımlayacağız. Bu obezite merkezi özel sektörde de tanımlanabilir. Ancak, ameliyat onaylarının hepsi obezite merkezlerinden geçmesi gerekiyor. Hangi hastanede yapılacağının da standardı olacak. Her hastanede ve her cerrah tarafından yapılmayacak. Sertifikası olan hekim her yerde ameliyat yapabilir. Ama ameliyatın yapılabilir olduğu hastaneleri de biz tanımlayacağız. O hastanelerde, sertifikası olan herkes ameliyat yapabilir olacak. ‘Ey hekim sertifikan yoksa yapamazsın’ diyoruz.

“Obezite genelgesi hazırlıyoruz”

Sağlık Bakanı Koca, obezite cerrahisi alanında çalışmalarını yürüten STK’larla bir araya geldiklerini söyledi. Derneklerle ve paydaşlarla bununla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Koca “Kendi başımıza yol alalım istemiyoruz. Yaklaşımımız bu. Şu an bir genelge hazırlanıyor. Görüşmeler devam ediyor. Ancak çok uzamayacak” dedi.

SGK sadece Bakanlığın karar verdiği sezaryeni ödeyecek

Onay mekanizmasında da Bakanlığın dijital ortamda bir takım esasları olacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Dijital ortam dediğimiz mesela e-Nabız üzerinde olacak. Nasıl MR ve tomografide benzer bir şekilde onay mekanizması devreye giriyorsa orada da devreye girecek. Bunu birçok hastalık için de yapıyor olacağız. Mesela, sezaryende yapacağız. İlerleyen dönemlerde sezaryende de onay mekanizması benzer şekilde devreye girecek” diye konuştu