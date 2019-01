Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Türkiye, ücretsiz olarak yurt dışından getirdiği hastalarla, sağlık alanında çekim merkezi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “2018 yılı içinde 5 milyon vatandaşımıza ambulanslarımızla müdahale edip, sağlık tesislerimize naklini gerçekleştirdik. 2008 yılından bu yana hava ambulansı ile 42 bin vatandaşımızın naklini sağladık. 2007 yılından itibaren de 6 deniz bot ambulans ile 16 bin vatandaşımızın nakli yapıldı. Bunlar sağlık hizmetlerinde önemli aşamalar kaydettiğimizin göstergesi. Tedavi edemediğimiz vatandaşımızın sayısı çok az olduğu için yurt dışına gönderim de azaldı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil sağlık hizmetlerinden, yerli ilaca kadar pek çok konuda gazetemize şu değerlendirmeleri yaptı:

ÜCRET ALMADAN YAPIYORUZ

2019 Ağustos ayında erişkin difteri-tetanos aşısı ruhsatı veriyoruz. Beşli karma Hepatit B, C ve su çiçeğiyle ilgili bir yoğun çalışmamız var. Şu an en geniş aşılama programını uygulayan ve bundan ücret almadan yapan ülkeyiz. On üç aşılama programı içinde olan aşımız var. 2023’e kadar da bu aşıları yerlileştirmek için çalışıyoruz. İlaç, tıbbi malzeme, aşı için kendi AR-GE’mizi, kendi markamızı, kendi bilgi mülkiyetimizi oluşturduğumuz bir dönem olması gerekiyor. Yerli aşının ruhsatı alındı, piyasaya verilme süresi Ağustos 2019.

TEDAVİ EDEMEDİĞİMİZ HASTA SAYISI AZALDI

Yurt dışından 2010 yılından bu yana 603 kişiyi Türkiye’ye getirdik. Ağırlıklı olarak bizim vatandaşımız. Bizim yurt dışına gönderdiğimiz kişi sayısı ise sadece 29. Gönderdiğimiz kişiler genelde burada sağlık hizmeti verilemeyen kişiler değil. Çoğu Türkiye’de görev yapan diplomatlar, sağlık sıkıntısı yaşayıp ülkesine gitmek isteyen yabancılar. Sayının az olması geldiğimiz olumlu noktayı gösteriyor. Tedavi edemediğimiz hasta sayısı az olduğu için yurt dışına gönderim de azaldı.