Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Baş ve boyun kanserlerinin tüm kanserler içinde yüzde 5 ile 8 arasında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Oysu, bu hastalığa tıptaki tüm ilerlemelere rağmen ileri evrede teşhis konulabildiğine işaret ederek “Boyunda şişlik, uzun süren ses kısıklığı, yutma güçlüğü, inatçı öksürük olduğunda doktora başvurulması gerekiyor. Ayrıca ağız içinde yeni oluşan ve protez diş, sigara ya da rahatsız edici madde maruziyeti gibi etkenler ortadan kalktığı hâlde üç haftadan uzun iyileşmeyen yaraların varlığında da yine şüphelenmek gerekiyor. Ağız içi kanserler özellikle erken evrede birçok iyi huylu lezyonla karışarak teşhisi gecikebiliyor. Bu yüzden hastanın alışkanlıklarının detaylı sorgulanması ve iyileşmeyen lezyonlarda mutlaka biyopsi ile teşhis koyulması gerekiyor” dedi.