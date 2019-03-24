Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hafta içinde çocukların yüzde 22,4’ü ve hafta sonunda yüzde 19,7’si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Bunun sonucunda 0-5 yaş arası çocukların yüzde 25’i şişman ya da aşırı şişman. Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli sebeplerle egzersiz yapmayan çocukları, spora yönlendirmek amacıyla Sabri Ülker Vakfının Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne “Aktif Yaşıyoruz” bölümünü ekledi. Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Türkiye genelinde 15 ilde, toplam 750 okulda öğrenciler, güne 10 dakikalık fiziksel aktivite ile başlıyor.