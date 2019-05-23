Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Dr. Cevat Uçar’ın kendi adıyla anılan Uçar Flebi, orta kulak iltihabı ameliyatlarına bağlı olarak ortaya çıkan kulak deformasyonlarının hastanın kendi dokusuyla tamir edilmesi esasına dayanıyor. Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Uçar “Uzun süren orta kulak iltihapları yıllar içinde kronikleşerek işitme kaybı ve tekrarlayan kötü kokulu kulak akıntısına sebep olur. Hastalar bazen ani başlayan baş dönmesi, yüz felci, beyin apsesi veya menenjit gibi ciddi komplikasyonlarla da başvurabilirler. Böyle ciddi sonuçlara varabilen kronik orta kulak iltihaplarında cerrahi tedavi uygulanır” dedi.

Prof. Dr. Uçar’ın geliştirdiği teknikte orta kulak cerrahisi sonrasında kulak zarında oluşan ceviz büyüklüğündeki boşluk, hastanın kemik zarı ve kulak arkasındaki kemikler kullanılarak kapatılıyor. Hastanın kendi dokusu kullanıldığı için reddedilmiyor ve kısa sürede iyileşiyor. Uçar Flebi yöntemi, 2006 yılında Avrupa Kulak Burun Boğaz dergisinde yayınlandıktan sonra dünyada birçok kulak cerrahisi merkezinde uygulandı ve sonuçları “muhteşem” olarak değerlendirildi. Bugüne kadar Avrupa ve Amerika’da yayınlanan kulak cerrahisi kitaplarında, uluslararası dergilerde yer alan Uçar Flebi, dünya ve Avrupa kongrelerinde umut veren yöntem olarak sunuldu. Son olarak Hindistan King George’s Medical Üniversitesinde üzerinde karşılaştırılmalı tez çalışması yapılan Uçar Flebi’nin klasik yöntemlere göre avantajları ortaya konuldu ve çalışma sonuçları “kavite problemlerinde yeni bir umut” olarak 2016 ve 2018 Hindistan Kulak Cerahisi Kongrelerinde sunuldu.