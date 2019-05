Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş Hekimi Yalçın Genç, eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorununun çözüleceğini söyledi.

Temporomandibuler Eklem ve çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromu olduğunu anlatan Diş Hekimi Genç, "Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış durumdadır" dedi.

Diş Hekimi Genç, alt çene eklemi fonksiyon bozukluklarının nedenlerini şöyle sıraladı:

"Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu), Tek taraflı çiğneme alışkanlığı, Diş eksiklikleri, Diş sıkma ve gıcırdatma, Stres, depresyon vs. Fizyolojik olmayan diş kapanışı, Eklemin gelişimsel defektleri (hipoplaziler vs.), Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis, Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus."

Çene eklem rahatsızlığının her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabileceğini ifade eden Diş Hekimi Genç, "Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir.



TEDAVİ SEÇENEKLERİ:

Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, Splint tedavisi, İlaç tedavisi, Egzersizler, Fizik tedavi, Manipülasyon, Psikiyatrik destek, Geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler (Cerrahi vs.)" ifadelerini kullandı.