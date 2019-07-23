Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu çalışmanın sonucunda yüzde 5 oranında kayısılı yemin 21 günlük sürede karaciğerin yenilenmesinde pozitif etkisinin olduğunu gördük. Kayısının karaciğer üzerinde olumlu etkisi olduğunu bilimsel verilerle ispatladık. Kayısılı yem verilmeyen grupta belirgin bir iyileşme yoktu. Kayısının yenileme etkisi, deve dikeni tohumuna çok yakın çıktı.”