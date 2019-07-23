Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu çalışmanın sonucunda yüzde 5 oranında kayısılı yemin 21 günlük sürede karaciğerin yenilenmesinde pozitif etkisinin olduğunu gördük. Kayısının karaciğer üzerinde olumlu etkisi olduğunu bilimsel verilerle ispatladık. Kayısılı yem verilmeyen grupta belirgin bir iyileşme yoktu. Kayısının yenileme etkisi, deve dikeni tohumuna çok yakın çıktı.”
Gün kurusu kayısı karaciğeri yeniliyor
23.07.2019 - 02:46 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmet Yılmaz, sıçanların yemine yüzde 5 ile 10 oranında gün kurusu kayısı katarak, değişimi inceledi.
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638890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/638890.aspx
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