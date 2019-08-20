Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Melatonin açısından en zengin meyve meyve olan vişne, bu özelliğiyle uyku problemi çeken kişilere rahatlıkla tavsiye edilebilir. İçeriğinde yer alan antosiyanin vişneye antioksidan niteliği kazandırır. Araştırmalara göre hücre yaşlanmasını önleyici özellikteki antosiyanin, kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesine yardım eder. Bunun yanında vücuttaki enfeksiyonları iyileştirici özelliği de bulunan vişne, aynı zamanda iyi bir ödem attırıcıdır. Günde bir avuç vişne şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur.