Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle tütün kullanım sıklığını ölçmek için yapılan bir araştırma, 2008- 2011 yılları arasında uygulanan etkili tütün kontrol politikaları sayesinde gerileyen sigara tüketiminin yükselişe geçtiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 2012 yılından sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda tütün bağımlılığının arttığını söyleyen Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Türkiye’de erkeklerin neredeyse yarısı sigara içiyor. Başlama yaşı 16’ya düştü” dedi. Türkiye genelinde var olan Tütün Kontrol Kanunu hükümlerinin uygulanamadığını söyleyen Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız da, “Kanun gereği kapalı alanda tütün dumanına maruziyet önlenmiş olmasına rağmen 2016 yılında 1.6 milyon kişinin iş yerinde, 2.8 milyon kişinin restoranda, 7.2 milyon kişinin kafe, kahvehane, çayhane gibi ikram işletmelerinde tütün dumanına maruz kaldığı tespit edilmiş” dedi.