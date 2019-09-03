Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çoğu ishal vakasında tedavinin sıvı ve minerallerin en kısa sürede yerine konması ile yapıldığını belirten Prof. Dr. Bostancıoğlu, “Bu amaçla, aşırı sıvı kaybı olan ağızdan beslenemeyenlere hastanede damar yolundan serumla sıvı verilmelidir. Kusması seyrek sıvı kaybı az olan hastalara, ağızdan sıvı yiyecekler ve su verilmelidir. Ancak bu dönemde az az ve sık sık beslenilmeli bulantı uyarılmamalıdır” dedi.

İshali olan hastalara asitli içecek, kahve içirilmesi tamamen bir şehir efsanesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bostancıoğlu, “Tedaviyle birlikte hasta kişi yiyecek olarak yoğurt, ayran, muz, yayla çorbası, patates havuç, gibi gıdalarla beslenmelidir. Aşırı yağlı olmamak kaydıyla hasta makarna ve pilav yiyebilir” diye konuştu.