Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hormonlu gıdalar, sağlıksız yiyecekler, stres, radyasyon dolu cep telefonları ve bilgisayarlar... Günümüzde sıkça bulunan bu unsurlar, kısırlığın artmasındaki ana sebeplerden biri. Şu an tedavi yöntemleri ne kadar ilerlese de her zaman olduğu gibi bu işin de fırsatçıları var. Bu konuda çiftleri uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu “Bilimsel olarak kanıtlanmamış, ‘Arkadaşım da kullandı.’ gibi kulaktan dolma veya internetten ulaşılan, herhangi bir güvenilirliği olmayan bazı bitkisel ürünler fahiş fiyata pazarlanıyor. Oysa bu ürünlerin ruhsatı bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmemiş ve sağlığa son derece zarar veriyor. Çiftleri maddi manevi zararlara uğratıyor. Kayıplara sebep oluyor. Daha çok tüp bebek tedavisinde başarısız olan çiftler, bu yollara başvuruyor. Bu yöntemleri denemeden önce muhakkak bir başka görüş alınmalı” diye konuştu. Bu konuda sağlık çalışanlarına da önemli görevler düştüğünü belirten Prof. Dr. Baştu “Eğer umut yoksa da bu hastaya açıkça söylenmeli. Boş yere ümit vermek manevi bir yıkıma sürükler” dedi.



Baştu, gebeliğin ileri yaşlara ertelenmemesi konusunda da şunları söyledi: Artık doğurganlık yaşı 30 ve üzeri oldu. Tüp bebek hastalarımız neredeyse 40 yaşın üstünde. Bilinmeli ki, belli bir yaşın üzerindeki anne baba adaylarında pek çok problem çıkabiliyor. Gebeliği ertelemek isteyen kadınlara da muayene ile yumurtalık kapasitelerinin değerlendirilmesini ve gerekli durumlarda yumurta dondurmayı tavsiye ediyoruz.