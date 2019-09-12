Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların mutlu olması için sağlıklı ve iyi beslenmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çocuklara verilen şekerin âdeta zehir olduğunu dile getirdi. Tüketilen çikolata, gofret ve mısır gevreği gibi birçok gıdanın ultra işlenmiş gıdalar olduğunu vurgulayan Karatay, şunları kaydetti: Geleceğimiz olan çocuklarımızın büyük çoğunluğu hasta. Bu ülkede 20 yaşındaki insanlar tiroit kanseri. Dünyanın uygulamaya başladığı projeler var. Japonya’da çocukların beslenme çantası yok. Yemekleri okulda veriliyor. Akşam mutlaka deniz ürünü tüketiyorlar. Bol protein ve bol yağın, o güzel çocukların vücuduna girmesi lazım. Japonya’da yedi yaşından sonra çocuklara günde mutlaka iki yumurta yediriliyor. Japonya, bugün nasıl süper zekâlı çocuklarla dolu. Güney Kore de Japon modelini uyguluyor. Çocuklar mutlaka yağ ve proteinle beslensin. Protein yağla yenildiği zaman, vücuda çok daha iyi etki ediyor. Yıllarca bizi yağdan korkuttular. Yağ olmasa beyin çalışmaz. Beynimiz çalışmasın diye bizi yağsız bıraktılar” değerlendirmesinde bulundu.