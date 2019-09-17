Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşhis, hastalıklı dokunun çıkarılması ve patolojik olarak incelenmesiyle konulur” dedi. Lenfomanın tedavi edilebilir kanserler arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Özsan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Büyüyen lenf bezeleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta elinize gelebilir. Hastalıklı lenf bezelerinde genellikle ağrı olmazken, zaman içinde büyüme ve çoğalma görülebilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş (38 dereceyi aşan), kilo kaybı (son altı ayda yüzde 10’dan fazla) ve çamaşır veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek şiddette gece terlemesi görülür” dedi.