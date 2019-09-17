Teşhis, hastalıklı dokunun çıkarılması ve patolojik olarak incelenmesiyle konulur” dedi. Lenfomanın tedavi edilebilir kanserler arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Özsan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek “Büyüyen lenf bezeleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta elinize gelebilir. Hastalıklı lenf bezelerinde genellikle ağrı olmazken, zaman içinde büyüme ve çoğalma görülebilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş (38 dereceyi aşan), kilo kaybı (son altı ayda yüzde 10’dan fazla) ve çamaşır veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek şiddette gece terlemesi görülür” dedi.
Boyundaki ve koltuk altındaki şişliklere dikkat
17.09.2019 - 08:40 | Son Güncelleme: 17.09.2019 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lenf bezlerindeki büyüme ile kendini gösteren lenfomanın dünyada günde ortalama bin kişinin ölümüne sebep olduğunu söyleyen Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan “Lenfoma teşhisi, kan tetkikleri veya görüntüleme yöntemleri ile yapılmaz.
Etiketler : şişlik,boyun,koltuk altı,
650802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/650802.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER