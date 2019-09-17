Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zİyenti Kocabıyık - Ağız şapırdatma, nefes alma, sakız çiğneme, tırnak kesme, çatal bıçak ya da anahtar şıkırdatma sesleri tekrarlandığında herkesi rahatsız eder. Ancak bazı kişiler bu seslere karşı aşırı hassasiyet gösteriyor ve âdeta hayatı zindan oluyor. Gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissinin “mizofoni” olarak adlandırıldığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver “Bu hastalık daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor” dedi. Ünsalver, rahatsızlık hissine çarpıntı, nefes darlığı ve terleme gibi belirtilerin eşlik etmesi ve mizofoninin kişinin hayatını olumsuz etkilemesi durumunda tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.



KADINLARDA DAHA SIK

Sesten rahatsız olma hastalığının daha çok kadınlarda görüldüğünü ve bu kişilerin rahatsız eden sesleri herkesten daha fazla duyduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Önen Ünsalver “Mizofoni, kaygı bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olanlarda, duygusal hassasiyeti yüksek olanlarda ve mükemmeliyetçi kişilerde daha fazla görülebilir. Çalışmalar, mizofonisi olanların beyinlerindeki sesin algılandığı alandaki elektriksel faaliyelerin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle bu kişiler rahatsız edici sesleri daha yoğun olarak algılıyorlar” dedi.

Mizofoninin kişinin hayatını etkilemesi hâlinde tedavi edilmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver şunları söyledi:

Eğer kişinin hayat kalitesi belirgin düzeyde düşerse, öfke patlamaları yaşıyor ya da sürekli seslerden kaçınarak kısıtlı bir hayat sürüyorsa mizofoniye eşlik eden depresyon ya da kaygı bozukluğu gelişmiş olabilir. Bu durumda antidepresan tedavileri uygulanabilir. Dikkat değiştirme teknikleri, sesi bastıracak başka seslerin kullanımı, davranışçı terapiler faydalı olabilir. Mizofoni, yorgunlukla arttığından kişilerin bolca istirahat etmesi önemlidir. Gerek uyku gerek gevşeme ve nefes egzersizleri dinlendirici etki yapabilir.