Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu gece yarısı İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezini ziyaret etti. 112 komuta merkezine gelen çağrıları cevaplayan Bakan Koca, 112 Acil Ambulans Sistemi’nin 25. kuruluş yılını telsizden kutladı. Gece yarısı habersiz olarak komuta merkezine gelen Bakan Koca’yı karşısında gören 112 çalışanları şaşkınlarını gizleyemedi. Bakan Koca, komuta merkezinden bulunan çalışanlarla yakından ilgilenerek tek tek konuştu. Komuta merkezinin çalışmaları hakkında bilgi de alan Bakan Koca, operatör koltuğuna oturarak bir telefon çağrısına da cevap verdi. Tıpkı bir 112 çalışanı gibi hastanın bütün şikâyetlerini soran Bakan Koca, ambulansı da bizzat yönlendirdi. Öte yandan telsizle bütün 112 çalışanlarına anons geçen Bakan Koca, 112’nin 25. yılını kutladı.

YÜZ ARAMADAN 68’İ GEREKSİZ

112 Acil Çağrı Merkezinin öneminin vatandaş tarafından net hissedilmediğini söyleyen Bakan Koca “Eğer hissedilmiş olsaydı çağrıların yüzde 68’i gereksiz olmazdı. Bizim ilk yardım acil hizmetlerinde 112’nin ne kadar fonksiyonel ve hayati bir iş yaptığını anlatmamız ve markalaşmasını sağlamamız gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Kuruluşundan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan Dr. Sema Selvioğlu Türkiye’ deki acil ambulans hizmetlerinin geldiği noktanın çok başarılı olduğunu belirterek seneler önce eğitim için gittiği Almanya’da gördüğü 112 çalışmalarını hayranlıkla izlediğini ancak şimdi ülkemizde bunun çok daha ileri seviyede yapıldığını gördüğünde duygulandığını söyledi.

TELEFONDA BAKAN VAR

Sağlık Bakanı’nı karşılarında gören 112 çalışanları daha sonra birlikte selfie çektiler. Bakan Koca, operatör koltuğuna oturarak bir çağrıya da cevap verdi.