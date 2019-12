Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları da artmaya başladı. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların iyice düşeceğini tahmin eden uzmanlar, yatağa düşüren virüslere karşı bağışıklığı güçlendiren tavsiyelerde bulunuyor. Soğuk algınlığı sırasında vitamin takviyeleri ile bazı besinlerin yoğun olarak tüketildiğine dikkat çeken Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme uzmanı Diyetisyen Sinem Usuk, aşırıya kaçan tüketimlerin sağlığı olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte gripten korunma rehberi:

BOL BOL SU İÇ İYİ UYU

Yeterli su tüketimi, bağışıklık sistemi elemanlarının problemsiz çalışması için çok değerli. Kışın gelmesiyle birlikte, su tüketimimiz artması gerekirken ne yazık ki azalıyor. Ancak özellikle enfeksiyon durumunda su tüketiminin ekstra özenli bir şekilde arttırılması gerekiyor. Kronik yorgunluk da hastalık riskini arttıran faktörlerden biridir.

DİKKAT: Beslenmenize gösterdiğiniz özeni günlük uyku düzeniniz için de göstermeniz sistemin tüm çarklarının doğru çalışması için gerekli.

BAĞIŞIKLIĞA YUMURTA DESTEĞİ

A vitamini, solunum sistemi yolu enfeksiyonlarından koruyucu rolüyle etkisi ispatlanmış bir vitamindir. Hayvansal kaynakları arasında karaciğer, yumurta, süt ve tereyağı yer alırken bitkisel olarak ise özellikle ıspanak, pazı koyu yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kış kabağı gibi turuncu renkli kış sebzeleri bulunur.

DİKKAT: A vitamini karaciğerde depolanabildiğinden, besin takviyesi olarak bilinçsiz tüketilmesi de zehirlenmelere yol açabilir.

İKİ MANDALİNA C VİTAMİNİNİ KARŞILAR

Yetişkin bir kişinin günlük ortalama 90 mg C vitamini alması gerekiyor. İki küçük boy mandalina 85 mg, bir orta boy portakal 115 mg, bir adet kivi 75 mg, bir sivri biber 110 mg C vitamini içeriyor. Yani sabah kahvaltıda üç adet yeşil biber ve gün içinde iki adet mandalina tüketerek günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz.

DİKKAT: Kış geldi diye eller hemen C vitamini preparatlarına değil, C vitamini zengini sebze ve meyvelere gitmelidir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇİNKO DEPOSU

Çinko bağışıklık sisteminin güçlenmesinde veya hastalandığımızda hızlı toparlanmamızda önemli rol oynar. Bu yüzden de birçok multivitaminin içerisinde hatta bazen sadece C vitaminiyle kombine olarak çinko vardır. Besinlerde ise başta kırmızı et olmak üzere hayvansal besinler, iyi bir çinko kaynağıdır.

DİKKAT: Özellikle kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler de çinko açısından destekler.

SOĞUK ALGINLIĞINDA DİYETİ BIRAKIN

Bilinçsizce uygulanan, yeterli ve dengeli olmayan beslenme programları, özellikle çok düşük kalorili şok diyetler metabolizmayı her anlamda hırpalar ve bağışıklık sistemini güçsüz düşürerek hastalıklara açık hâle getirir. Kilo vermek için bir diyet sürecinde de olsanız mutlaka tüketmeniz gereken mecburi besinler vardır.

DİKKAT: Kısa vadede hızla kilo vermek amaçlanarak gereksiz besin kısıtlamaları yapılan diyetlerde arka planda bağışıklık sisteminizi zayıflattığınızı unutmayın. Diyete ara verin.