Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kök hücre bulmak için yapılan kişisel bağış kampanyalarının TÜRKÖK’ün başarısını baltaladığını söyleyen Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Başkanı (LLMBİR) Prof. Dr. Muhit Özcan “Milletimiz vicdanlı bir hareket yaparak medyada gördüğü bir çocuğa bir gence kök hücre bağışı yapmak için kan veriyor. Yıllar geçtikten sonra o kan başka birine uyabiliyor. Ama gönüllü bağışçı olan ‘Ben sadece ona bağışçı olmak için kan vermiştim’ dediğinde, hem zaman hem umut belki de bir kişinin hayatı gidiyor. Bu yüzden tanımadığımız kişilerin hayatını kurtarabilmek için şahsi değil, ‘millî kök hücre bağışçısı’ olun” dedi.

Her lösemide mutlaka kök hücre tedavisinin gerekmediğine dikkat çeken Muhit Özcan “Pek çok lösemi kök hücre yapılmadan tedavi edilebilir. Ancak bazı lösemilerin de tek tedavisi kök hücre naklidir” diye konuştu. Kök hücre nakli için dünyada bir sistem olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Özcan “Dünya Kök Hücre Bankası’yla birlikte dünyadaki bütün kök hücre bankaları internet üzerinden birbirleriyle koodine şekilde hareket ediyor. Dünyada kayıtlı bir verici aynı zamanda bizim Rizeli, Adıyamanlı, Edirneli bir hastamız için de verici adayı anlamına geliyor. Şu anda dünyada 37 milyon kayıtlı gönüllü verici adayı var. Ve bu sayı arttıkça verici bulma ihtimali daha çok artacak” dedi.

Kan kanseri şifası olan bir hastalık

Türk halkının kan kanserleri ile 70’li yıllarda Steve McQueen ve Ali MacGraw’ın başrolünü oynadığı “Aşk Hikâyesi” filmi ile tanıştığını söyleyen Prof. Dr. Muhit Özcan “Filmin de etkisi ile bu hastalığı hâlâ dermansız dert olarak biliyor. Fakat kan kanserlerinin tedavisinde olağanüstü gelişmeler oldu. Teşhis, iyi bakım ve tedavi ile 50 yıl önceki ilaçları kullansak bile tedavi başarısı üç dört kat arttı” dedi. Bu hastalıkta iki ana alanda ilerleme olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan “Bir tanesi çok etkili başarılı ilaçlar üretildi. İkincisi ise kök hücre nakli 60 sene önce bu hastalığı bitiren bir çare olarak hayatımıza girdi. Son on yılda kanser tedavisinde Amerika ve Avrupa’da onlarca yeni ilaca onay verildi” dedi.

Avrupa maçında danslı mücadele

Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla kan kanseriyle mücadele dansı gerçekleşti. Lösemi Lenfoma Miyelom Derneğinin (LLMBİR) 2019 yılında başlattığı “Lösemi ise bir çaresi var” farkındalık projesi kapsamında gerçekleştirilen dans, binlerce basketbolseverden büyük alkış topladı.

BİR YILDA BİN KİŞİ

Kızılay’a verilecek bir tüp kanla millî kök hücre bağışçısı olmanın mümkün olacağını söyleyen Prof. Dr. Özcan “Ulusal doku bankamız TÜRKÖK, dört yaşında ve kayıtlı gönüllü verici sayısı hızla artıyor. TÜRKÖK geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.000 hastaya şifa oldu” dedi.

Bu naklin hiç riski yok

Kök hücre nakli için verici olmanın böbrek ya da karaciğer nakli için verici olmaktan çok daha farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özcan “Orada genellikle canlı verici şansı son derece az. Oysa kemik iliği vericiliğinde bir kişi birden fazla defa verici olabilir. Kök hücre verenlerin riskleri hemen hemen sıfır. Verdiklerinde ise vücutlarından hiçbir şey eksilmez. Bu alanda yanlış bilgi ve kötü bilgilendirmeler de söz konusu. Bunlarla mücadele etmeli ve löseminin bir çaresi olduğunu, bu çarelerden birinin sokakta yürüyen, bir kahvehanede çayını yudumlayan herhangi bir vatandaşımız olduğunu vurgulamalıyız. Aslında hiçbir şey yapmazken çok önemli bir umudun bizzat kendisi olabilirsiniz. Bu sebeple löseminin bir çaresi var diyoruz” dedi.