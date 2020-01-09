Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yumurtayı karabiber ile tüketin: Yumurta iyi bir protein, A vitamini, D vitamini ve demir kaynağıdır. Yumurtayı bol yeşillikle birlikte ve özellikle üzerine karabiber atarak tüketmek gerekir. Çünkü karabiberin içerisindeki ‘piperin’ vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı bir maddedir.

Keçiboynuzu pekmezi: Vücuda ısı ve direnç kazandırmada daha yardımcı olur. Beslenmemize uygun olarak günlük bir yemek kaşığı kullanılması yeterlidir.

Kestane: İki üç tanesi yaklaşık 100 kaloriye denk gelir. Porsiyon kontrolü yaparak vücuda enerji sağlanması adına sıcaklığı arttırmak adına tüketilebilir.

Salep: Sütle birleşince iyi bir protein, kalsiyum kaynağı olan sütün ısı vermesi için zencefil ya da toz tarçın eklemek gerekir.

Kırmızı pancar: Kırmızı rengini veren güçlü antioksidan içeren iyi bir enerji kaynağı. Bir tanesi yaklaşık 30-40 kalori olan kırmızı pancarı salatalarda kullanılabilir. İHA