Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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McMaster Üniversitesi Nüfus Sağlık Araştırma Enstitüsü ve Hamilton Sağlık Bilimleri araştırmacılarının altı kıtada ve 50 ülkede yaptıkları çalışmaya göre günde bir yumurta yiyen kalp damar veya diyabet hastalığı olanlarda bile kalp damar rahatsızlığı veya ölüm oranı riskinin artmadığı ortaya çıktı. Yumurta alımı ile kan kolesterolü bileşenleri veya diğer risk faktörleri arasında ilişki bulunamadığını aktaran Araştırmacı Mahshid Dehghan “Bu sonuçlar hem sağlıklı hem de kalp damar hastalığı olanlarda yaygın uygulanabilir” dedi.