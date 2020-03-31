Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kesim yaşlılarımız. Virüsün en büyük oranda ölümlere yol açtığı 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasak. Bu yasak sebebiyle evde hareketsizliğe mahkûm olan yaşlılarımızı ciddi bir başka tehlike bekliyor. Hareketsizliğe bağlı olarak gelişen bağışıklık sistemi zaafiyeti ve kalp, damar, kemik sağlığı tehdidi… Uzmanlar, hem yaşlılarımıza hem de evde kalarak alıştığı günlük aktivitesi azalan kişilere “Evde kal ama hareketsiz kalma” uyarısı yapıyor.

Orta şiddette yapılan düzenli egzersizin yaşlılık ve stresle oluşan bağışıklık sistemi üzerindeki baskılanmayı ve kanser sıklığını azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış.

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde virüs tehdidine karşı yaşlılarımızı koruyacak en önemli silahlardan birinin bağışıklık sistemi olduğunu söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi-Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Murat Saylık “Evde kaldığımız bu günlerde, hem hareket etmiyor, hem de her zamankinden biraz daha fazla besin tüketiyoruz. Hareket azlığı, kalp ve damar hastalık riskinin artışına, özellikle derin ven trombozu denilen bacak damar tıkanıklığına, düşme riskinin artmasına, depresyona, nefes darlığına ve unutkanlığa sebep olur. Hareketsizlik kas kaybına yol açar. Kas kaybı yaşlılarımız için en büyük sağlık risklerinden biridir. Bu sebeple virüsten korunmak için evde kalan yaşlılarımızın ev içinde de olsa günlük hareketlerini artırması gerekir” dedi.

DAMARLARINIZDAKİ KANI HAREKETLENDİRİN

İşte evde yapılabilecek egzersizler

Evde yapılacak egzersizler için 65 yaş üstü kişinin genel durumunun önemli olduğunu hatırlatan Dr. Saylık, ağır kalp hastaları, yüksek tansiyonu olan ve ağır kas iskelet sistemi hastalığı olan kişilerin egzersizden uzak durması gerektiğini belirtti. Dr. Murat Saylık evde yapılabilecek egzersizleri şöyle sıraladı:

1- ESNEKLİK EGZERSİZLERİ

Germe egzersizleriyle kasların gevşemesi ve eklemlerin hareketlenmesi sağlanır. Böylece düşmelerin ve yaralanmaların önlenmesi hedeflenir. Kollarınızı yukarıda uzatıp ya da arkada birleştirerek bir yere uzanmaya çalışmak, kollar yukarıdayken sağa sola, öne arkaya esnemek, duvarı itecekmiş gibi kuvvet uygulamak, oturduğunuz koltukta ayaklarınızı aşağı yukarı hareket ettirmek kasları çalıştırır.

2- DENGE VE KOORDİNASYON ESNEKLİK EGZERSİZLER

Kulaktaki ve beyindeki dengeyi sağlayan sistemler bozulduğunda denge bozulur ve düşmeler meydana gelir. Düz çizgide yürüme, gözleri kapatıp açarak tek ayak üstünde durmak dengeyi geliştirir (Bu hareketi yaparken bir yere tutunun).

3- AEROBİK EGZERSİZLER

Dolaşım ve solunum sistemine fayda sağlar. Yaşlılara egzersiz olarak tempolu yürüme, bisiklete binme, bahçe işleri, balık tutma gibi işler olabilir. Yaşlılar için haftada 3-4 gün, 20-40 dakika yapılabilir.

YETERLİ PROTEİN TÜKETMEK ÖNEMLİ!Koronavirüs döneminde yaşlıların bağışıklık sistemini geliştirmek için yeterli beslenmesinin son derece önemli olduğunu söyleyen Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler “Yetersiz beslenmenin, bağışıklık sisteminde bozulma, enfeksiyonlara eğilim, kemik erimesi, kas kaybı gibi olumsuz etkileri vardır. Bu dönemde yaşlılarımız özellikle iyi beslenmeye dikkat etmelidir” dedi. Bu dönemde yaşlılarda genel bir alışkanlık olan ‘öğün atlama’ davranışından uzak durulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Erdinçler “Tek tip beslenme yerine besin çeşitliliğine önem verilmelidir. Gün içinde süt ve süt ürünleri, et ve benzeri besinler (et, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar), taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubundan besinler aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. Yeterli miktarda protein tüketilmelidir. Unutulmamalıdır ki, yaşlıların protein ihtiyacı gençlerden fazladır. Günlük sıvı tüketimi 1,5-2 litre olmalıdır” diye anlattı.