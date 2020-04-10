Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, bilim kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Wuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip korona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi
10.04.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile video konferans gerçekleştirdi. Görüşmede hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : çin,video,konferans,
695514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/695514.aspx
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