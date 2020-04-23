Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yeni tip koronavirüs yüzünden yaşanan yoğun endişe ya da stresin uyku kaçırdığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, bu dönemde uyumak için daha fazla çaba sarf etmenin durumu daha da kötüleştireceğini belirterek "Stresli dönemlerde yaşanan uyku bozukları kişinin gün içindeki performansının iyi olmayacağı endişesi oluşturur. Bu yüzden de gece uyumak için daha fazla çaba sarf eder. Ancak bu durum endişeyi artırarak işlerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Zorla uyumaya çalışmak yerine stresle baş etme yollarını öğrenmek, uykuya daha rahat dalmanıza yardımcı olacaktır” dedi.