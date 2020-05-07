Trabzon’un Maçka ilçesindeki Aile Sağlık Merkezinde hemşire olarak çalışan Nurdan Eren (45) Covid-19’a yakalandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine, mezankimal kök hücre uygulandı. Tedavinin 24. saatinde solunum cihazı ihtiyacı ortadan kalktı. Yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan hemşire, sağlık çalışanları tarafından coşkuyla uğurlandı.
Kızından sonra koronavirüse yakalanan 57 yaşındaki Metin Sarıtaş, yoğun bakımda ilaç tedavisine cevap vermedi. Solunum yetersizliği yüzünden ventilatöre bağlanan hastanın tedavi sürecinde mutlu sona kök hücre tedavisi ile ulaşıldı. Kök hücre uygulanmasının ardından hızla iyileşen Sarıtaş, bir süre daha yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alındı. İHA
Koronayı kök hücre ile yendiler
Trabzon’da bir hemşire ve Eskişehir’de 57 yaşındaki bir hasta yoğun bakım sürecini kök hücre tedavisi ile atlatarak sağlığına kavuştu.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Aile Sağlık Merkezinde hemşire olarak çalışan Nurdan Eren (45) Covid-19’a yakalandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine, mezankimal kök hücre uygulandı. Tedavinin 24. saatinde solunum cihazı ihtiyacı ortadan kalktı. Yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan hemşire, sağlık çalışanları tarafından coşkuyla uğurlandı.
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