Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Aile Sağlık Merkezinde hemşire olarak çalışan Nurdan Eren (45) Covid-19’a yakalandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine, mezankimal kök hücre uygulandı. Tedavinin 24. saatinde solunum cihazı ihtiyacı ortadan kalktı. Yapılan son testlerinden negatif sonuç alınan hemşire, sağlık çalışanları tarafından coşkuyla uğurlandı.

Kızından sonra koronavirüse yakalanan 57 yaşındaki Metin Sarıtaş, yoğun bakımda ilaç tedavisine cevap vermedi. Solunum yetersizliği yüzünden ventilatöre bağlanan hastanın tedavi sürecinde mutlu sona kök hücre tedavisi ile ulaşıldı. Kök hücre uygulanmasının ardından hızla iyileşen Sarıtaş, bir süre daha yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alındı. İHA