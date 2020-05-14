Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Serenas Live tarafından teknik altyapısı oluşturulan “Covid-19 Pandemisi Döneminde Her Yönüyle İnfertilite Sempozyumu”, 6 Haziran Cumartesi günü http://www.tsrmonline.org/ adresinden gerçekleştirilecek. Pandemi sonrasında da online toplantıların artarak devam edeceğini söyleyen TSRM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık “Yedi senedir düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz webinarlar sayesinde online toplantılarda tecrübeliyiz. Dokuzuncu ulusal kongremizi ise 4-8 Kasım 2020’de Antalya’da gerçekleştireceğiz” dedi.