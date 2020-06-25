Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 435 bin 941 oldu. Geçen sene hayatını kaybedenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bu ölümlerin yüzde 36,8'i başta kalp ve damar dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Kalp hastalıklarını kansere bağlı ölümler takip ediyor.