Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 435 bin 941 oldu. Geçen sene hayatını kaybedenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bu ölümlerin yüzde 36,8'i başta kalp ve damar dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Kalp hastalıklarını kansere bağlı ölümler takip ediyor.
En çok kalpten ölüyoruz
25.06.2020 - 07:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin ölüm ve ölüm sebepleri istatistiklerini açıkladı.
Etiketler : kalp krizi,
713452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/713452.aspx
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