Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakaların en yoğun olduğu dönemde, görev başında Covid-19’a yakalanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal, yaşadığı zorlu tedavi sürecinde yaşadığı duyguları şu cümle ile özetledi: Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim ve beklemeye başladım…

Pandeminin başında hastaların ağır bir tablo ile hastaneye geldiklerini söyleyen Dr. Kartal “O süreçte Covid-19’u yöneten başhekim yardımcısı olarak alanda kalmamız gerekti. Maske kullanıyorduk ama virüs çok yüksekti. Bu noktada da yakalananlardan biri oldum. Hekim olarak tablonun nereye gelişebileceğini bildiğim için ayrı bir tedirginlik yaşadım. Hastalığın ilerleme sürecinde akciğerlerimin dolduğunu hissettim. Daha sonra burun arkası ve akciğerde kanamalarım oluşmaya başladı. Vücudumu kıpırdatamaz hâle gelmiştim. Hem hastalıkla mücadele ediyorsunuz psikolojik olarak hem de diğer hekim ve hemşire arkadaşların desteğine muhtaçsınız. Gece vakti yandan gelen sesleri duyuyorsunuz. İnsanlar nefes almakta zorlandıkları için ölüm korkularının sesleri geliyor. O hâlde bile sağlıkçılar odalara girip hizmet verdiler" diye anlattı. Nefes alamadığı için 14 gün yoğun oksijen tedavisi gören Dr. Kartal “Yakalanıp geçirmiş ve hayatta kalmış bir hekim olarak uyarmak istiyorum. Lütfen kendinizi ve insanları koruyun. Maske ve mesafelere dikkat edin. Başkasının hayatını riske atmayın” dedi. AA