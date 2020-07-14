Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Vücut tarafından strese karşı verilen cevap olarak tanımlanan kırık kalp sendromunun koronavirüs pandemisi döneminde iki kat arttığını söyleyen uzmanlar “Belirtileri kalp krizi ile aynı, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. Vakaların yüzde 2-10 arası ölümle sonuçlanıyor” diyor. Stres ve üzücü olaylardan sonra kalp kasının aniden zayıflayarak görev yapamaz hâle geldiğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Ertürk “Koronavirüs enfeksiyonu, fiziki etkilerinin yanı sıra oluşturduğu psikolojik etkilerle de hayatımızı kontrol altında tutmaya devam ediyor. Bundan en çok kalp zarar görüyor” dedi.

GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI

Özellikle kadınlarda ve menopoz sonrası dönemde yoğun fiziksel ya da duygusal strese bağlı olarak kalpte, kalp krizini taklit eden bazı değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Dr. Emre Ertürk “Bu problemin kalp krizinden farkı, çoğunlukla birkaç hafta içerisinde tamamen düzeliyor olması ama korkumuz ilk dönemde kalbin etkilenmesi ve buna bağlı komplikasyonlardan hastamızın zarar görmesi. Sadece hastanın şikâyetleri ya da EKG bulguları üzerinden kalp krizi mi değil mi ayrımı net yapılamıyor. Bunun için hastaneye yatırılıp ileri tetkiklerinin yapılarak değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

En sık görülen belirtileri arasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı olduğunu söyleyen Ertürk “Hastanın hikâyesini sorgulamak burada çok önemli. Bu hastalığı tetikleyen bir stres faktörü olabiliyor. Sadece kötü örnekler değil, bir piyango çıktığında duyduğu heyecan da kırık kalp sendromuna sebep olabilir” diye anlattı.

KADINLARI DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Özellikle orta yaş üzeri, menopoz sonrası süreçte olan kadınların yoğun stres sonrası göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetleri varsa kesinlikle bir doktora başvurmaları gerektiğini söyleyen Dr. Emre Ertürk “EKG’de şüphelendiğimiz bir durum varsa kalp anjiyosu yapıyoruz. Kırık kalp sendromunda çoğunlukla kalp damarları normal çıkıyor. Kalp krizinden kırık kalp sendromunu ayıran durum da bu oluyor. Kadınlarda sık görülmesinin sebebinin östrojen hormonuyla bağlantılı. Östrojen reseptörleri kalpte de yoğun olarak bulunuyor. Çalışmalar göstermiştir ki; özellikle menopoz öncesi dönemde vücutta yüksek miktarda östrojen varken bu durum stres faktörlerine karşı koruyucu etki gösteriyor. Ancak menopoz sonrası dönemde östrojen azaldığı için yoğun stres yaşanması anlık olarak kalbe zarar verebiliyor” dedi.

KORONA DÖNEMİNDEI KESİCİ KULLANIMINA DİKKAT

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, koronovirüs enfeksiyonu döneminde ezbere ağrı kesici alınmaması ikazında bulunarak “Koronavirüsü hafif geçiren hasta olabilirsiniz. Belirtileri karşısında ağrı kesici alırsanız, kendinizi iyi hissettiğiniz için topluma daha çok karışır ve daha çok bulaştırıcı olursunuz. Kullandığınız ağrı kesiciler hastalığın daha fazla yayılmasına sebep olabilir. Şikâyetleriniz varsa ezbere ağrı kesici almayın, lütfen biran evvel doktorunuza başvurun” dedi.

Koronavirüsün farklı belirtilerle karşımıza çıktığınıhatırlatan Prof. Dr. Şenyiğit “Yaz döneminde bulantı, kusma ve ishalle gelen vaka sayısı çok. Bazı koronavirüs vakaları da hiçbir şekilde öksürük, nefes darlığı ve ateş yapmadan şiddetli vücut ağrısıyla karşımıza gelebilir” dedi. İHA