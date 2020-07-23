Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nda şu an için sokağa çıkma kısıtlamasının düşünülmediğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs günlerinde bayram ziyaretinin kurallarını açıkladı. Covid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı’nda “Ziyaretten kaçının” uyarısında bulunan Prof. Dr. İlhan, misafirliğe gidilmesi durumunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı. Buna göre “yeni normalde” bayram ziyareti şöyle olmalı:

ZİYARETİN ONLINE OLANI MAKBUL

∂ Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli.

∂ Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı.

∂ En önemli bayram kıyafeti maske olmalı, maskeyi başkalarının yanında çıkarmamalı.

∂ Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı.

∂ Mesafe ve diğer kurallara uyulmalı, kişiler arasında en az iki metre olacak şekilde oturulmalı.

∂ Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli.

∂ Kapalı ortamda misafir kabul edildiyse misafir gittikten sonra camlar 15 dakika açılarak ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli.

∂ Bu bayramda yiyecek içecek ikramından kaçınılmalı. Sadece kolonya ikram edilmeli. AA

KALABALIK BAYRAM YEMEKLERİ OLMAMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yazılı açıklama yaptı. Koca, özetle şu uyarılarda bulundu:

∂ Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı, taşıtlarda kalabalık olmamalı.

∂ Bayram namazı mümkünse açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir.

∂ Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemeli. Ziyaretler sınırlı, bayramlaşmalar telefonla yapılmalı.

∂ Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmeli. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalı.

∂ Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür.

∂ Her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.