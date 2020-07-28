Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki Türk bilim insanları, nikotinin bağışıklık sisteminin "kafasını karıştırdığını" ve "saldırganlaştırdığını" ispatladı. Nikotinin sindirim kanalına özellikle de mideye etkilerini inceleyen ekip, nikotin verilen sıçanların kanser, diyabet, kalp, tansiyon gibi birçok kronik hastalıklığa açık hâle geldiği ortaya koydu. Vücuda giren nikotin iltihap üretimini tetikliyor ve bu durumla sürekli savaş hâlinde olan bağışıklık sistemi agresifleşerek ve kendi vücut hücrelerine saldırabiliyor. Prof. Dr. Harzadın “Nikotinin olumsuz etkilerini biliyorduk ama mekanizmasını bilmiyorduk. Kafası karışmış sinirli bir bağışıklık sistemi her şeye saldırır. Kendi vücut hücrelerini tanımayıp saldırabilir” dedi. AA