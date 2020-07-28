Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın başkanlığındaki Türk bilim insanları, nikotinin bağışıklık sisteminin "kafasını karıştırdığını" ve "saldırganlaştırdığını" ispatladı. Nikotinin sindirim kanalına özellikle de mideye etkilerini inceleyen ekip, nikotin verilen sıçanların kanser, diyabet, kalp, tansiyon gibi birçok kronik hastalıklığa açık hâle geldiği ortaya koydu. Vücuda giren nikotin iltihap üretimini tetikliyor ve bu durumla sürekli savaş hâlinde olan bağışıklık sistemi agresifleşerek ve kendi vücut hücrelerine saldırabiliyor. Prof. Dr. Harzadın “Nikotinin olumsuz etkilerini biliyorduk ama mekanizmasını bilmiyorduk. Kafası karışmış sinirli bir bağışıklık sistemi her şeye saldırır. Kendi vücut hücrelerini tanımayıp saldırabilir” dedi. AA
Nikotin, bağışıklığı saldırganlaştırıyor
28.07.2020 - 02:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nikotin, iltihap üretimini tetikliyor ve bu durumla sürekli savaş hâlinde olan bağışıklık sistemi kendi vücut hücrelerine saldırıyor.
Etiketler : nikotin,nikotin tüketimi,sigara,sigara bağımlılığı,
721098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/721098.aspx
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